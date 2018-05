Hydrocarbures : coopération en vue entre l’Angola et la Zambie

(Agence Ecofin) - Vendredi dernier, au terme d’une visite de travail de deux jours en Zambie, le président angolais, João Lourenço et son hôte, le président Edgar Lungu, ont convenu que les départements compétents des deux pays, étudieront la possibilité d’une coopération dans le pétrole et le gaz.

Selon un communiqué relayé par la presse, la signature de cet accord se justifie par les immenses réserves d’hydrocarbures que possède l’Angola, son expérience dans la production de pétrole notamment et de gaz, ainsi que la forte croissance du marché que représente la Zambie.

Les deux dirigeants ont en outre, convenu d'accélérer le projet existant de construction d'un oléoduc qui reliera l'Angola à la Zambie. Les détails sur ce projet n’ont pas encore été fournis.

Lourenço et Lungu ont, par ailleurs, assisté à la signature de cinq accords portant notamment sur l'exemption des visas, la sécurité et l'ordre public, la coopération, l'assistance administrative mutuelle en matière douanière et un protocole sur la coopération agricole.

Olivier de Souza