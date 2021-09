Eni et Mubadala Petroleum s’allient pour réduire leur empreinte carbone dans le secteur énergétique

(Agence Ecofin) - Les entreprises pétrolières mettent de plus en plus l’accent sur la transition énergétique dans le cadre de leur stratégie de développement. C’est le cas de l’italien Eni et de Mubadala Petroleum.

Le 7 septembre, Eni et Mubadala Petroleum ont signé un protocole d’accord visant à identifier les possibilités de coopération dans le secteur de la transition énergétique notamment les domaines de l’hydrogène et de la capture, de l’utilisation et du stockage du carbone au Moyen-Orient, en Afrique du nord et dans d’autres régions d’intérêt mutuel.

We are delighted to have signed an MoU agreement with @Eni to collaborate on opportunities within the global #energytransition. The signing was witnessed by @Mubadala Group CEO & Managing Director, Khaldoon Al Mubarak and Claudio Descalzi, CEO of Eni. pic.twitter.com/VjwEF2LcWT