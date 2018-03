En 15 ans, l’Egypte a enregistré 800 découvertes de pétrole et de gaz

(Agence Ecofin) - Selon des chiffres publiés, lundi, par le Bureau national égyptien des statistiques (CAPMAS), le pays a enregistré, au total, 800 découvertes d’hydrocarbures, entre l’année fiscale 2001-2002 et l’année fiscale 2015-2016. La part du pétrole est de 520 et celle du gaz naturel, 280.

Entre 2011 et 2013, le secteur local des hydrocarbures a signalé les plus grandes découvertes, avec une moyenne de 57 sur chaque année. Entre 2013 et 2014, cette moyenne est tombée à 41. On note, cependant, que le plus faible nombre de découvertes a été déclaré entre 2015 et 2016. C’est d’ailleurs sur cette période que le plus grand champ gazier du pays, dénommé le Zohr, a été découvert en Méditerranée.

Selon le Ministère du pétrole, la production journalière de pétrole brut, sur l’année fiscale 2016-2017, a été de 626 000 barils. Celle-ci devrait passer à 670 000 barils, au terme de l’année fiscale 2017-2018 qui prend fin en juillet prochain. Le pays importe actuellement environ 40% des produits pétroliers qu’il consomme. Un niveau que Le Caire compte baisser, d’ici les trois prochaines années, avec la mise en production de nouvelles raffineries.



Pour ce qui est de la production de gaz naturel, elle est de 5,6 milliards de pieds cubes par jour et devrait passer à 6 milliards de pieds cubes, avant la fin de l’année fiscale 2017-2018. A cette échéance, le pays envisage de devenir autosuffisant en gaz naturel.

