Libye : les autorités lancent la construction d’une raffinerie de pétrole dans le sud du pays

(Agence Ecofin) - Annoncée au début des années 1980, la construction de la raffinerie dans le sud de la Libye avait été suspendue pendant des années avant d’être relancée en 2017.

Le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah a officialisé le 3 octobre 2021, la construction d’une raffinerie de pétrole dans le sud, près du champ d’Al Sharara, le plus important périmètre de production du pays, avec en moyenne 300 000 b/j.

Cette raffinerie de pétrole viendra s’ajouter aux quatre autres existantes dans le pays, une fois la construction achevée, d’ici les trois prochaines années. La mise en place du complexe avait été annoncée depuis le début des années 1980, mais l’apparition de certains problèmes techniques a affecté le déroulement des activités. En conséquence, les travaux ont été suspendus.

La nouvelle raffinerie coûtera entre 500 et 600 millions de dollars et d’après les explications du patron de la Compagnie nationale libyenne du pétrole (NOC), Mustafa Sanalla, elle produira au quotidien 1,3 million de litres d’essence, plus d’un million de litres de diesel et 600 000 litres de kérosène. A terme, elle rapportera 75 millions de dollars sur une base annuelle à l’Etat libyen.

Les autorités libyennes ont, en outre, annoncé la construction, dans la même région, d’une usine de production de bouteilles de gaz. Une initiative qui permettra de faciliter les efforts pour un meilleur accès de la population au gaz domestique.

Rappelons qu’avec une capacité de production de 1,2 million de barils par jour, la Libye détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole d’Afrique. Le pays reste toutefois profondément divisé sur le plan politique, ce qui suscite des interrogations quant à la sécurité des investissements dans les projets pétroliers.