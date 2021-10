Côte d’Ivoire : Claudio Descalzi rassure Alassane Ouattara sur le potentiel de la découverte Baleine

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, alors que la découverte d’une importante réserve de brut et de gaz naturel dans le bloc CI-101 du bassin sédimentaire au large des côtes suscite de nombreux espoirs, Eni se veut rassurante quant à ses ambitions énergétiques dans le pays.

Le PDG de Eni Claudio Descalzi (photo) a rencontré, vendredi 1er octobre, le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. En présence de plusieurs ministres, dont celui en charge des Energies et du Pétrole, les deux autorités ont discuté des possibilités de développement du groupe en Côte d’Ivoire.

Les échanges ont en effet porté sur les perspectives d’investissement de la société italienne dans le pays, un mois après la découverte majeure de pétrole brut et de gaz naturel dénommée Baleine. Claudio Descalzi a réitéré la volonté de son Groupe d’exploiter le gisement et rassuré les dirigeants de l’importance pour Eni de développer ce projet qui permettra de satisfaire un peu plus la demande locale.

Il s’est aussi félicité de cette importante découverte, car elle permettra à la Côte d’Ivoire de doubler sa production de gaz et d’accroître de façon significative la production d’énergie électrique. D’après des chiffres fournis par le ministère de l’Energie, en 2019, le pays a produit 76,7 milliards de pieds cubes de gaz naturel.

Selon Descalzi, cette exploitation se fera conformément à l’objectif du groupe de réduire ses émissions de carbone à l’horizon 2050. Le projet devrait donc être plus orienté vers l’exploitation gazière que l’exploitation du pétrole brut.

Pour rappel, le 1er septembre dernier, le ministère des Mines a révélé la découverte par Eni d’une importante réserve de pétrole brut et de gaz naturel en offshore. Baptisée Baleine 1-X, cette réserve est estimée à environ 2 milliards de barils de brut et 2 Tcf de gaz associé.

Baleine sera opérée en consortium par Eni (90 % de participation) et Petroci Holding, la société publique ivoirienne du pétrole.

