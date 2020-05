Le pétrolier russe Lukoil entre en contact avec les autorités algériennes en vue d’investir dans le pays

(Agence Ecofin) - Lundi, la société publique algérienne des hydrocarbures et la compagnie russe Lukoil ont signé un protocole d’accord pour des discussions sur de possibles partenariats de production et d’exploration dans le pays membre de l’OPEP. L’accord débouchera également sur des discussions portant sur des investissements communs à l’étranger, a déclaré Sonatrach dans un communiqué.

C’est la deuxième fois en moins d’un an qu’un accord de ce type est signé par la société publique. C’est surtout le fruit des réformes ayant conduit à l’adoption d’un code pétrolier plus flexible pour les investissements étrangers, et salué par l’ensemble de l’industrie.

Un accord similaire a été signé avec d’autres entreprises étrangères, dont Exxon Mobil, Chevron ou encore Zarubezhneft, au cours des dernières semaines. La société cherche à attirer de gros investisseurs afin de relancer la production stagnante depuis plusieurs années, dans un environnement de hausse constante de la demande domestique.

Olivier de Souza

