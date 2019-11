Gabon : Olam palm porte la superficie totale de ses plantations certifiées RSPO à 112 455 ha

(Agence Ecofin) - Olam Palm Gabon vient de décrocher la certification RSPO pour sa plantation de Makouke. Elle est décernée par l’association Table ronde pour l’huile de palme durable, dont l’objectif est de promouvoir la croissance et l’utilisation d’une huile de palme répondant à des critères précis de durabilité.

Acquise en 2016 auprès de l’agro-industriel SIAT Gabon, cette plantation couvre une superficie de 18 707 hectares.

Pour obtenir cette certification, la majeure partie de la plantation Makouke, vieille de 30 ans, a été replantée avec des variétés résistantes à haut rendement. La surface plantée de la concession est de 5 934 ha dont 1 016 ha conservés en HCV (haute-valeur de la conservation). 11 244 ha supplémentaires sont réservés à la conservation et à l’utilisation de terres par des villages. Au total, c’est 65% de la concession totale qui est protégée. La superficie restante est allouée aux infrastructures, notamment les installations, les routes et les logements.

Makouke devient la 4e plantation d’Olam à obtenir la distinction RSPO et porte la superficie totale des plantations certifiées à 112 455 ha, soit 78% du total de ses concessions de palmiers.

« Depuis le début de nos activités, nous nous sommes engagés à préserver les hautes terres protégées, parallèlement au développement et à l’exploitation durables de nos palmeraies. Nous sommes honorés que nos efforts aient été récompensés par la RSPO dans ses récompenses inaugurales. Makouke marque une nouvelle étape dans l’obtention de la certification RSPO pour toutes nos plantations au Gabon et concrétise notre ambition d’être le premier producteur certifié d’huile de palme en Afrique », a déclaré Darshan Raiyani, le vice-président d’Olam International et responsable des plantations au Gabon.

« L’approche de conservation du paysage mise en œuvre par le gouvernement gabonais avec Olam assure un rapport équilibré entre production et conservation, basé sur des résultats scientifiques. Au Gabon, nous nous orientons vers des directives plus strictes pour nous assurer que toutes les entreprises du secteur agroalimentaire suivent le même cheminement et en juin 2019, nous avons annoncé que la RSPO constituait la norme pour le développement de la palme au Gabon », a commenté le ministre des Forêts, de la Mer, du Plan environnement et climat, Lee White.

La filiale locale du groupe singapourien Olam international s’est engagée à certifier toutes ses plantations RSPO, d’ici 2021.

Stéphane Billé