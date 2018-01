Olam Palm certifiée Round Table for Sustainable Palm Oil

(Agence Ecofin) - La Round Table for Sustainable Palm Oil a attribué sa certification à la société Olam Palm, le 28 décembre 2017. Cette certification témoigne des mesures mises en œuvre par Olam Palm, en matière de respect de l’environnement dans la culture du palmier à huile et de la production de l’huile de palme au Gabon, indique l’organisation.

Pour rappel, Olam Palm a inauguré la plus grande usine de traitement d'huile de palme en Afrique, au Sud du Gabon, dans la province de la Ngounié, en avril 2017. Cette usine baptisée Olam Palm Mouila traite 90 tonnes métriques de régimes de palmier par heure avec, à la clé, une production de 138 700 tonnes métriques d’huile de palme brute par an.

Olam Palm dispose actuellement de quatre plantations : Awala (6502 hectares), Boukou (15884 hectares), Moutassou (18272 hectares), Mandji (9060 hectares). Par ailleurs le groupe a repris les actifs de SIAT à Makouké et la raffinerie de Lambaréné.

Pour rappel, fondée en 2004, la Round Table for Sustainable Palm Oil est une structure associative dont l’objectif est de promouvoir la croissance et l’utilisation d’une huile de palme répondant à des critères précis de durabilité. Sept collèges composent RSPO et gèrent les référentiels incluant des producteurs, des transformateurs, des négociants, des distributeurs, des ONG, des banques et des organismes de recherche.

Stéphane Billé