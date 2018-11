Côte d’Ivoire : lancement du programme néerlandais Hortifresh en vue d’accroître de 20% la productivité des fruits et légumes, d’ici 2021

(Agence Ecofin) - Après le Ghana, le programme néerlandais Hortifresh visant à établir des marchés horticoles compétitifs et professionnels en Afrique de l’Ouest a été officiellement lancé en Côte d’Ivoire, mardi dernier. C’était à l’occasion du 5ème Salon international « Agrofood and plastprintback West Africa » qui se tient du 20 au 22 novembre, à Abidjan.

Ce programme financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas vise à créer un secteur de fruits et légumes durable et compétitif sur le plan international, contribuant ainsi à la croissance économique inclusive, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Côte d’Ivoire et au Ghana.

D’un montant global de 1 milliard FCFA (soit 1,5 million d’euros), le programme néerlandais Hortifresh entend toucher près de 15 000 agriculteurs et augmenter leur productivité de 20%, jusqu'en 2021, à travers l'amélioration de la productivité dans le secteur des fruits et légumes en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ainsi que la mise en place de marchés efficaces et le renforcement et la création de liens entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement locale.

Dans le cas précis de la Côte d’Ivoire, ce programme s’intéresse particulièrement au secteur des fruits, dont la mangue, la papaye, la noix de coco, les fruits de la passion, la pastèque, le melon sucré, ainsi que les agrumes.

L’ambassadeur néerlandais, Robert van den Dool, a par ailleurs souligné que son pays souhaite soutenir davantage la Côte d’Ivoire et que les échanges de connaissances dans le domaine de l'horticulture profiteront à la fois à la Côte d'Ivoire et aux Pays-Bas.

Le ministre ivoirien de l`Agriculture et du Développement rural, Sangafowa Coulibaly, a pour sa part estimé que les relations bilatérales entre les Pays-Bas et la Côte d’Ivoire vont permettre de stimuler la coopération dans plusieurs domaines agricoles, dont les filières fruits et maraîchage.

Flore Kacou