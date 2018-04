Kenya : la valeur des exportations de produits horticoles à l’état frais, a atteint 1,15 milliard $ en 2017

(Agence Ecofin) - Au Kenya, les exportations de produits horticoles frais ont généré en 2017, 115,25 milliards de shillings de recettes en devises (environ 1,15 milliard $). Ce chiffre marque une augmentation de 11% par rapport à l’année dernière, a annoncé hier le Consortium kényan des produits frais (FPC).

Les fleurs coupées demeurent le premier contributeur avec 70% des rentrées totales. Suivent les fruits et les légumes, explique Okesegere Ojepat, directeur exécutif du FPC

Pour le sous-secteur horticole, il s’agit d’une performance solide dans un environnement des affaires marqué par la sécheresse, le ralentissement de l’activité économique consécutive aux élections présidentielles, la faiblesse des installations de réfrigération et des coûts élevés de production.

Troisième source de devises au Kenya après le tourisme et le thé, l’horticulture emploie plus de 600 000 personnes d’une manière directe et indirecte.

Espoir Olodo