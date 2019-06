Kenya : l’industrie floricole veut accroître le volume des livraisons vers les USA

(Agence Ecofin) - Au Kenya, l’industrie floricole envisage d’augmenter le volume des expéditions orientées vers les USA et transitant par la Kenya Airways (KQ), rapporte Businessdailyafrica.

D’après Clément Tulezi (photo), CEO du Conseil floricole kenyan, la direction de la compagnie aérienne n’alloue actuellement qu’une capacité de 2 tonnes de fleurs dans ses cargos sur les 5 tonnes consacrées au secteur agricole en général.

« Cette capacité représente une goutte d’eau dans l’océan comparativement à la demande actuelle du marché américain de plus de 10 tonnes. Si nous envoyons une petite quantité à New York, cela ne sera pas suffisant pour créer l’engouement autour la marque kenyane », indique M. Tulezi.

Au-delà de cette demande, les exportateurs souhaitent aussi que la KQ et ses partenaires réfléchissent à la mise à disposition d’un vol de transport spécial dédié aux fleurs afin de pallier les différents problèmes qu’ils rencontrent.

« Les vols de correspondance nécessitent au moins 3 étapes de chargement et de déchargement, ce qui compromet la qualité, la quantité et la livraison à temps du produit. Il s’agit de biens hautement périssables et un vol direct sera idéal dans la mesure où cela permet la livraison d’une quantité plus importante et d’une meilleure qualité aux clients », souligne Susan Kuria, directrice commerciale de l’entreprise d’exportation Flawless Flowers International.



Pour rappel, les exportations de fleurs coupées ont rapporté près de 1 milliard $ au Kenya en 2018.