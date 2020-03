Agrumes : l’Afrique du Sud anticipe un record à l’exportation de 143,3 millions de cartons en 2020

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, les exportations d’agrumes pourraient atteindre 143,3 millions de cartons en 2020. L’annonce a été faite par l’Association des producteurs d’agrumes (CGA).

Ce volume record anticipé représente une hausse de 13 % par rapport à l’année dernière et s’explique par l’entrée en production de nouveaux vergers et par les bonnes précipitations qui sont tombées dans plusieurs régions de culture. Les oranges devraient représenter plus de la moitié des cargaisons (54 %) avec les variétés Navel et Valencia, suivie par les citrons (18 %), les fruits à baie (16 %) et les pamplemousses (12 %).

Il faut toutefois indiquer que ces perspectives favorables arrivent à un moment où la pandémie de Covid-19 a pris de l’ampleur dans l’Union européenne (UE). La région qui est désormais, le principal foyer de la maladie absorbe près de la moitié des exportations d’agrumes du pays.

En outre avec les différentes mesures prises par certains pays européens, les acteurs de l’industrie craignent une perturbation prolongée de la chaîne logistique alors que la période de récolte approche à grands pas.

Pour rappel, les exportations d’agrumes ont généré 20 milliards de rands en 2019 (1 milliard $).

L’Afrique du Sud est le deuxième plus gros exportateur d’agrumes au monde et le premier de l’hémisphère sud.

