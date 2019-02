L’institutionnel finlandais Finnfund investit 2,8 millions $ dans le secteur agricole en Tanzanie

(Agence Ecofin) - Un nouvel investissement est annoncé dans le secteur agricole en Tanzanie. Finnfund, l’institution finlandaise en charge du financement du développement, a accordé un prêt de 2,8 millions $ à Africado, un producteur et exportateur d’avocats. Le taux d’intérêt et la maturité du prêt n’ont pas été communiqués.

La ressource servira à étendre les plantations d’avocats et à diversifier les activités de la firme à d’autres cultures telles que les noix. « Le financement de Finnfund permettra à Africado de rechercher de nouvelles opportunités d’investissement dans des zones de production en expansion et de diversifier ses activités à d’autres variétés d’avocats et de noix », a déclaré James Parsons, Directeur général d’Africado.

L’institutionnel finlandais Finnfund investit en moyenne chaque année entre 150 et 200 millions d’euros dans une vingtaine de projets concentrés dans les secteurs des énergies, de la foresterie, de l’agriculture et des institutions financières. Une part importante de ces fonds est orientée en Afrique. En 2017, 47% des projets financés par l’institutionnel étaient repartis en Afrique.

Dans son plan stratégique 2018-2025, il annonce, sans avancer de chiffre, le renforcement de ses investissements dans les pays les moins développés du continent.

Chamberline Moko