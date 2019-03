Bénin: l’ONG PfD finance une chambre froide à l’aéroport de Cotonou pour faciliter les exportations d’ananas

(PARTNERS FOR DEVELOPMENT BENIN) - Au Bénin, L’organisation non gouvernementale (ONG) Partners for Development (PfD) a mis à la disposition des exportateurs d’ananas, une chambre froide destinée à conserver les fruits avant leur embarquement. C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle qui a réuni ministres, responsables de l’aéroport Cardinal Gantin de Cadjèhoun, exportateurs d’ananas et membres de l’ONG américaine.

L’équipement qui a été installé dans la zone de fret de l’aéroport contribuera à la résolution d’une difficulté majeure rencontrée par les exportateurs de ce fruit dans le pays. En effet, l’ananas destiné à l’exportation est collecté au bord des champs et n’entre dans la chaîne de froid qu’une fois embarqué dans les avions. Cette contrainte logistique impose des délais stricts aux exportateurs qui peuvent parfois perdre une partie de leur cargaison en cas de manque de place sur les vols.

Autre difficulté, les fruits, une fois sur les marchés européens, peuvent être rejetés, en raison de leur manque de fraîcheur. Aussi, explique Cynthia Taha, directrice de PfD au Bénin, « Avec cette chambre froide, les exportateurs n’auront plus de soucis pour convoyer leurs ananas à l’aéroport de Cotonou à n’importe quel moment de la journée, dès que les récoltes sont terminées dans les champs. Il y aura moins de soucis à se faire pour les ananas qui ne pourront pas être embarqués sur le vol du jour par manque de place. Leur séjour dans la chambre froide jusqu’au vol du lendemain permettra à ces fruits de conserver leur fraicheur et leur qualité ».

Ayant nécessité un investissement d’environ cent cinquante millions de francs CFA, cette chambre froide dispose d’une contenance de 18 tonnes. Elle est de température réglable et peut permettre de conserver l’ananas entre 5 et 12°, afin de permettre aux cargaisons de respecter les normes internationales en la matière. Conçue par la compagnie française Coldinnov, retenue au terme d’un appel d’offres international, cette chambre froide est alimentée par un ensemble de 120 panneaux solaires fournissant 40 kWh.

Lionel Bataille, responsable Innovation & Prospective au sein de Coldinnov, explique que l’équipement a été inséré dans deux conteneurs afin de satisfaire à une exigence de mobilité au besoin.

Pour Dalle Miller Hill, membre du conseil d’administration de PfD, présente lors de la cérémonie officielle de remise de la chambre froide, « Avec ce financement apporté par l’USDA au projet PINEX, Partners for Development est fière d’apporter ainsi une contribution concrète au renforcement des capacités de production et d’exportation des ananas qui sont, comme je l’ai vu à travers les documents de politique agricole, un vœu cher au gouvernement du Bénin ».

L’Association nationale des exportateurs d’ananas du Bénin (ANEAB) a, par la voix de son président Jean Xavier Satola, salué l’action de PfD. Le responsable a souligné l’impact qu’aura cette infrastructure sur les performances futures de l’ananas béninois, tout en relevant un ensemble de défis restant à être résolus. Il a également invité les autorités aéroportuaires à offrir aux exportateurs des tarifs abordables afin que l’ananas béninois ne soit pas handicapé par rapport à la concurrence.

Pour le ministre béninois de l’Agriculture, Gaston Dossouhoui, les efforts de PfD, notamment dans le cadre du projet Pineapple Processing for export (Pinex), confortent les autorités dans leurs ambitions pour l’ananas béninois. Ainsi, il a rappelé les objectifs de son département qui consistent à faire passer la production du fruit de 400 000 tonnes à 600 000 tonnes, d’ici 2021. Sur la même période, les exportations seront multipliées par 3 pour atteindre 12 000 tonnes tandis que la moitié de la production sera transformée localement.

A propos de Partners for development

Partners for Development (PfD) est une ONG américaine basée à Washington qui vient en aide aux communautés défavorisées des pays en voie de développement. Elle est active dans le développement agricole, la santé publique et l’assainissement de base, la microfinance ou encore l’éducation. En Afrique, PfD a mené des actions au Rwanda, en Somalie, au Liberia et en Tanzanie. Elle est actuellement installée au Nigeria et, depuis 2012, au Bénin. Dans ce pays, elle met en œuvre, avec le soutien du département américain de l’Agriculture (USDA), le projet Pineapple Processing for export (Pinex), en faveur de la transformation et de l’exportation de l’ananas.

A propos de PINEX

Initié par Partners for Development et financé par l’USDA, le projet PINEX vise à améliorer la productivité, la transformation et la commercialisation de l’ananas au Bénin. Doté d’un financement de 10,26 millions USD, il s’étend sur une période de quatre ans (2016 - 2020) et est mis en œuvre dans les départements de l’Atlantique et du Littoral. Il concerne 4000 producteurs, 60 entreprises de transformation et 13 compagnies exportatrices d’ananas.