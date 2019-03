Caoutchouc : la tendance restera à l’abondance durant la prochaine décennie

(Agence Ecofin) - La production mondiale de caoutchouc naturel devrait supplanter la demande du secteur des pneumatiques jusqu’en 2027/2028. C’est ce qu’indique à Bloomberg, David Shaw, directeur exécutif de la firme britannique Tire Industry Research.

D’après le responsable, la faiblesse des prix actuellement observée, en raison de la surproduction, pourrait décourager à long terme les producteurs et conduire à un déficit mondial.

Pour M. Shaw, les pays producteurs ont intérêt à opter dans le futur pour un contrôle plus rigoureux des activités de plantation afin de mieux équilibrer l’offre et la demande.

Et pour cause, alors qu’il faut compter environ 7 ans entre la plantation de l’hévéa et le début de la récolte de latex, l’arbre peut produire pendant 20 à 25 ans. Et si les poids lourds du secteur ont décidé de réduire leur exportation de 240 000 tonnes, à compter du mois prochain, pour faire remonter les prix, certains acteurs estiment qu’il s’agit d’une stratégie de très court terme dont l’efficacité n’est pas encore certaine.



« La seule manière de soutenir durablement les prix est de laisser le latex dans les arbres », confie à Bloomberg, Michael Coleman, directeur du groupe RCMA.



Pour rappel, l’industrie des pneumatiques absorbe 70% du stock de caoutchouc naturel.

Espoir Olodo