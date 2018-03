« L’abrogation de la neutralité du web peut aider, surtout en Afrique » (BearingPoint)

(Ecofin Hebdo) - Alors que les Etats-Unis viennent de mettre fin à la neutralité d’internet sur leurs territoires, de nombreux pays pourraient suivre l’exemple des Américains. Quelles seraient les conséquences d’une possible abrogation de la neutralité du web en Afrique ? Nous avons soumis cette interrogation à Jean-Michel Huet, associé au sein du cabinet BearingPoint et spécialiste de l’innovation dans les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Agence Ecofin : Qu’est-ce que la neutralité d’internet ?

Jean-Michel Huet : La neutralité du web est un principe né, à la fin des années 80 sur l’initiative des pères d’Internet, qui oblige les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI), les opérateurs télécoms, à donner un accès égal à tous les utilisateurs, quel que soit leur statut, et quel que soit la nature du contenu (audio, vidéo, texte…).

La fin de la neutralité du web signifie donc que les FAI peuvent diminuer la vitesse d’accès à internet, donc le débit, lorsqu’un client dépasse un certain volume de données sur une certaine période.

Pour faire simple, dès qu’un client, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, paie son accès à internet, cet accès ne peut pas être restreint. La fin de la neutralité du web signifie donc que les FAI peuvent diminuer la vitesse d’accès à internet, donc le débit, lorsqu’un client dépasse un certain volume de données sur une certaine période (semaine ou mois). Ainsi, quand on parle de fin de la neutralité, il ne s’agit pas de couper l’accès, mais de le ralentir, de créer un internet à plusieurs vitesses en somme. C’est quelque chose qui existe déjà, pour vous donner un exemple très simple, dans les hôtels où vous avez internet gratuitement à un certain débit dans votre chambre ; et si vous voulez un débit plus élevé, il faut payer.

AE : Quels sont les changements qu’impliquerait l’abrogation de la neutralité d’Internet au niveau des FAI dans un pays africain ?

JMH : Déjà il est bien de préciser que l’abrogation de la neutralité du web aux Etats-Unis ne concerne que ce pays-là. En Afrique, certains pays comme le Sénégal en discutent mais internet est encore neutre sur le continent. Maintenant, le problème, c’est que les Etats-Unis ont ouvert, d’une certaine manière, une boite de pandore. En effet, il suffit que les pays qui conçoivent souvent leurs textes de loi sur le modèle de législation américain, donc les pays anglophones pour l’Afrique, décident de faire comme les Etats-Unis, pour que la neutralité d’internet disparaisse du continent. Ils pourraient se dire « si les Etats-Unis le font alors pourquoi pas nous ».

Maintenant, si la neutralité du web est abrogée dans un pays africain, les FAI ont le choix de ne rien changer ou de décider, au vu de leurs objectifs économiques, de faire un internet à plusieurs vitesses. Après, les changements peuvent revêtir différentes formes.

Donc on vous fait pas payer que le volume de données, mais également la vitesse de téléchargement. Ce qui va impacter sur un certain type de client.

Vous pouvez payer un abonnement et avoir droit à un certain volume de données à utiliser pour la semaine ou le mois, et si vous le dépassez, vous ne pouvez plus naviguer, soit, si c’est du prépayé sur la période, votre débit est réduit, et là en gros, plus vous payez cher plus vous avez droit à un débit élevé plus longtemps. Vous pouvez payer 500 mégaoctets, mais selon ce que vous payez, vous aurez un accès plus ou moins rapide à internet. Donc on vous fait pas payer que le volume de données, mais également la vitesse de téléchargement. Ce qui va impacter sur un certain type de client. Il y a le consommateur de vidéo, parce que les vidéos ça vaut beaucoup plus en termes de données, puis il y a les PME, par ce qu’elles ont besoin pour leurs activités d’échanger des fichiers d’une certaine taille. Ce sont les principaux types de clients qui seront impactés en cas d’abrogation de la neutralité du web.

AE : En cas d’abrogation de la neutralité du web en Afrique, quelles pourraient être les réactions des consommateurs ?

JMH : Généralement le consommateur il n’aime pas payer (rires). C’est le cas en Afrique comme ailleurs. Il n’aime pas payer, mais si le marché et tous les opérateurs vont dans le même sens, il sera obligé de le faire. Je vous donne un exemple typiquement français. Il y a 30 ans, seulement 10% des Français payaient pour la télévision. Aujourd’hui presque tous les Français paient pour la télévision. L’abrogation de la neutralité peut causer des soucis au début, mais s’il y a consensus chez les opérateurs, le client va finir par payer.

AE : La disparition de la neutralité internet pourrait-t-elle avoir des effets positifs en Afrique ?

JMH : C’est possible, surtout en Afrique où il y a un accès inégal au réseau internet déjà entre les pays enclavés et les pays côtiers, les zones rurales et les zones urbaines. Ainsi, l’abrogation de la neutralité peut aider dans le sens où ceux qui utilisent plus le réseau paieront plus, et que ces fonds serviront dans un premier temps à améliorer la couverture des territoires en connexion. Il suffit que des clauses existent dans les lois pour que les FAI, en retour de la disparition de la neutralité, améliorent la couverture internet du pays. Ainsi, par exemple, après l’abrogation de la neutralité, les entreprises, qui utilisent plus de données que les particuliers, paieront plus et ces fonds serviront à améliorer le réseau.

Les artistes africains pourraient être rémunérés pour leur contenu téléchargé sur internet si la neutralité est abrogée.

Il faut savoir que le débat et les enjeux de l’abrogation de la neutralité sont différents dans les pays africains, du cas d’un pays comme les Etats-Unis où le territoire est déjà bien couvert en connexion internet. Mettre fin à la neutralité internet peut également servir à lutter contre le piratage des œuvres musicales africaines. Les artistes africains pourraient être rémunérés pour leur contenu téléchargé sur internet si la neutralité est abrogée. Il faut savoir qu’une autre conséquence de l’abrogation de la neutralité d’internet est que les fichiers auxquels accède le consommateur peuvent être contrôlés. Abroger la neutralité serait donc un excellent moyen de lutter contre le téléchargement illégal.

Propos recueillis par Servan Ahougnon