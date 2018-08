Tanzanie : Walkabout Resources autorisée à exploiter la mine de graphite Lindi Jumbo

(Agence Ecofin) - Le ministère tanzanien des Minéraux a octroyé à Walkabout Resources un permis d’exploitation minière pour son projet de graphite Lindi Jumbo.

«Cette approbation est la dernière exigence légale majeure pour le projet. Nous sommes tout à fait conscients des efforts particuliers de nombreux responsables du gouvernement et des représentants de Walkabout dans l’atteinte de ce jalon et je remercie personnellement toutes les parties pour leur contribution.», a commenté jeudi le DG Allan Mulligan, en marge de la conférence Africa Down Under à Perth, en Australie.

Sous réserve du paiement des frais et de l’acceptation des détails techniques, la compagnie sera désormais autorisée à finaliser son programme d’aide à la réinstallation (PAR), en cours d’examen par l’Etat.

En outre, les plans de construction définitifs sur le site de la mine Lindi Jumbo pourront être validés et «les négociations de financement déjà à un stade avancé, progresseront davantage».

D’un coût de 29,6 millions $, le projet Lindi Jumbo devrait produire annuellement 40 000 tonnes de graphite, sur une durée de vie de 20 ans.

Louis-Nino Kansoun

