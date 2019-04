Tanzanie : Armadale soumettra une étude d’impact environnemental pour son projet Mahenge, avant fin avril

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Armadale Capital prévoit de soumettre aux autorités tanzaniennes une étude d’impact environnemental et social (Esia) pour son projet Mahenge Liandu, avant la fin du mois d’avril. Elle a fait état d’un certain nombre de progrès concernant l’étude de faisabilité définitive du projet.

Entre autres, la société a reçu le rapport final de l’Esia, qui aurait montré que les impacts potentiels associés à la mine de graphite et au site de traitement proposé sont d'une nature et d'une ampleur qui peuvent être réduits, limités et éliminés par l'application de mesures d'atténuation appropriées. En outre, elle a aussi obtenu le plan d’action de relocalisation, qui lui permettra d’engager le dialogue avec la communauté locale.

« Nous sommes très heureux de la vitesse à laquelle la DFS progresse alors que nous cherchons à faire avancer le projet de graphite de classe mondiale Mahenge Liandu et à établir une importante mine de graphite à haute teneur », a déclaré Nick Johansen, un dirigeant de la compagnie.

Armadale prévoit de prendre une décision d’exploitation de la mine en 2019.

