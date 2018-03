Mozambique : la mine de graphite et de vanadium Caula entrera en production d’ici mi-2019

(Agence Ecofin) - Un examen stratégique réalisé sur le projet de graphite et de vanadium Caula (Mozambique), a montré que ce dernier est en bonne voie pour entrer en production d’ici mi-2019. C’est ce que rapporte jeudi, la compagnie minière opérant sur la mine, Mustang Resources, qui précise que l’étude a été dirigée par son nouveau DG, Dr Bernard Olivier.

Dans le même temps, l’examen stratégique a également conclu que la mine Caula héberge une «combinaison exceptionnelle» de haute teneur (13% de total de carbone graphitique) et de flocons de grandes tailles (55% de large, jumbo et super jumbo).

Au cours de la phase 1 de développement, Mustang Resources devrait traiter annuellement 100 000 tonnes de minerai, produisant entre 10 000 et 15 000 tonnes de concentré de graphite à haute teneur. La phase 2 permettra de traiter entre 300 000 et 600 000 tonnes par an avec une grande usine de traitement et de produire annuellement entre 50 000 et 75 000 t.

La compagnie a également indiqué que la première phase produira du concentré de vanadium qu’elle pourra vendre ou stocker afin de le transformer en vanadium de haute pureté lors de la phase 2.

Mustang Resources est une société cotée à la bourse ASX. Elle détient au Mozambique, en dehors du projet Caula, la mine de rubis de classe mondiale de Montepuez.

Louis-Nino Kansoun