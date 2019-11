Tanzanie : la conception de la mine de graphite Mahenge Liandu en cours de finalisation

(Agence Ecofin) - Armadale Capital a annoncé lundi que la conception de sa mine de graphite Mahenge Liandu, en Tanzanie, est en train d’être finalisée et sera incluse dans l’étude de faisabilité. L’objectif de ces travaux est de s’assurer que les zones à forte teneur du gisement sont ciblées en premier.

La firme d’ingénierie en charge des travaux a effectué une visite pour examiner l’aménagement et acquérir une compréhension de base de la logistique, du terrain et de l’itinéraire de transport de la production vers le marché. Des réunions ont également eu lieu avec des entrepreneurs miniers, des fournisseurs tiers et des opérateurs logistiques afin de s’assurer que le transport du concentré de graphite de la mine au port se fasse sans rupture.

« Au cours des six derniers mois, d’importants progrès ont été réalisés […]. Notre position de financement étant maintenant assurée, le Conseil d’administration est ravi de continuer à faire progresser la transition d’Armadale de son statut d’explorateur à celui de producteur émergent », a commenté le directeur Nick Johansen.

Armadale prévoit de prendre la décision d’exploitation de la mine cette année.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

25/10/2019 - Tanzanie : Armadale trouve un troisième acheteur pour la future production de graphite de Mahenge Liandu