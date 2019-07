Mozambique : Syrah lève 38,5 millions $ pour le projet Balama

(Agence Ecofin) - Syrah Resources a finalisé cette semaine un financement de 55,8 millions de dollars australiens (38,5 millions de dollars US) pour son projet de graphite Balama, au Mozambique.

Les fonds ont été réunis via une émission d’actions non transférables (entitlement offer), composante d’une plus grande levée de capitaux de 111,6 millions de dollars australiens, annoncée le mois dernier.

La compagnie cotée à la bourse ASX prévoit d’utiliser le financement pour booster la production de sa mine de Balama. A ce propos, elle compte faire de la mine, le leader mondial de la production de graphite de haute pureté.

Depuis début 2018, la mine de Balama est passée à une exploitation avec ventes et livraisons à une clientèle mondiale, comprenant les producteurs d’anodes pour batteries. Syrah y a produit plus de 100 000 tonnes de graphite naturel en 2018, confortant son statut de première et plus grande opération de production de graphite naturel située à l’extérieur de la Chine.

Louis-Nino Kansoun

