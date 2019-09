Mozambique : la faiblesse des prix du graphite sur le marché chinois, pousse Syrah à réduire sa production

(Agence Ecofin) - Syrah Resources, compagnie active sur le graphite de Balama au Mozambique, a annoncé mardi qu’elle réduira ses volumes de production au quatrième trimestre de l’année. La production de graphite de Balama diminuera d’environ 5 000 tonnes par mois et la société réalisera également un examen pour réduire ses coûts.

Selon les détails fournis par l’entreprise, cette décision a été prise pour répondre à une baisse importante et soudaine des prix du graphite naturel en paillettes en Chine. Dans l’Empire du Milieu, la dépréciation du yuan et les préoccupations relatives au niveau des stocks de graphite, ont une incidence sur les négociations de prix et le renouvellement des contrats de vente.

« Nous nous concentrerons sur l’amélioration de la qualité et de l’uniformité de nos produits afin de nous distinguer. Bien qu’il s’agisse d’une décision difficile, nous sommes certains que cette mesure va dans l’intérêt des actionnaires pour préserver la valeur à long terme », a commenté le PDG Shaun Verner, alors que le cours des actions de la compagnie sur l’ASX, la bourse australienne, a chuté à l’annonce de l’information.

Pour rappel, Syrah Resources est le premier et le plus grand producteur de graphite naturel opérant à l’extérieur de la Chine. La compagnie a produit en 2018 sur sa mine Balama plus de 100 000 tonnes de graphite naturel.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

22/02/2019 - L’Afrique en passe de prendre le leadership mondial de la production de graphite, un matériau du futur

11/07/2019 - Mozambique : Syrah lève 38,5 millions $ pour le projet Balama

21/12/2018 - Mozambique : le graphite de Balama trouve un nouvel acheteur en Chine