Tanzanie : Walkabout garantit la vente de 75% de la production de graphite de Lindi  

(Agence Ecofin) - Walkabout Resources est désormais assuré de vendre 75% de la production annuelle de graphite prévue à son projet Lindi Jumbo, en Tanzanie. Elle vient de conclure un deuxième accord de prélèvement avec la société chinoise Qingdao Risingdawn Graphite pour lui livrer 10 000 tonnes de graphite sur une période de 3 ans.

Le nouvel accord fait suite à celui conclu récemment avec Qianxin Graphite et portant sur la vente de 10 000 et 20 000 tonnes de graphite par an sur une période de 3 ans. La livraison commencera une fois que le projet entrera en production.

« Nous constatons un niveau accru de confiance en notre produit et un intérêt croissant dans notre capacité à fournir un approvisionnement stable de graphite en paillettes de qualité et de grande taille », a commenté mardi Trevor Benson, président exécutif de Walkabout.

Le projet Lindi devrait générer des revenus de 1,4 milliard $ sur toute sa durée de vie de 24 ans. Il devrait produire, annuellement, 40 000 tonnes de graphite.

