Tanzanie : le projet Mahenge livre du graphite d’une pureté de plus de 99%, une première au monde

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Black Rock Mining a annoncé lundi qu’elle a produit à son usine pilote au Canada, le premier concentré de graphite d’une pureté de plus de 99%, à partir du minerai extrait de sa mine de Mahenge, en Tanzanie.

«Nous ne connaissons aucun gisement capable de produire, par la seule flottation standard, un concentré d’une pureté de 99,3%.», a déclaré John de Vries, PDG de la compagnie.

S’il a également souligné un certain nombre d’autres facteurs qui montrent à quel point le projet Mahenge est «remarquable», M. de Vries a indiqué que 90 tonnes de minerai provenant de la mine, ont été traitées dans ses usines canadiennes. «Nous croyons, à travers la fourniture constante de résultats exceptionnels et la progression stable du projet, que Mahenge se présente comme le meilleur projet de graphite non développé disponible à l'échelle mondiale.», a-t-il ajouté.

Le projet Mahenge est détenu à 100% par Black Rock Mining. Il devrait produire au cours de sa première phase de développement, 83 000 tonnes de graphite/an sur les deux premières années.

Louis-Nino Kansoun