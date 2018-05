Mozambique : Battery Minerals obtient un financement de 30 millions $ pour son projet Montepuez

(Agence Ecofin) - Battery Minerals a franchi une nouvelle étape clé dans le cadre du développement de son projet de graphite Montepuez (Mozambique). Alors qu’elle cherche à assurer que le projet soit pleinement financé, la compagnie vient d’annoncer la conclusion avec Resource Capital Funds (RCF), d’un protocole d’accord pour un prêt de 25 millions $.

Le prêt est, apprend-on, remboursable sur 3 ans avec un taux d’intérêt annuel de 10%. En outre, RCF a accepté de souscrire, par le biais d’un placement, des actions de la compagnie pour la levée de 5 millions $ supplémentaires.

«Nous sommes particulièrement heureux qu'un investisseur du calibre et de l'expérience de RCF souhaite investir en nous et ait confiance en l'équipe, alors que nous nous attelons à produire du concentré de graphite et à générer des flux de trésorerie substantiels dans moins d'un an.», a déclaré David Flanagan (photo), le DG de la compagnie.

Pour rappel, Battery Minerals a obtenu en mars dernier, un permis d’exploitation minière pour le projet Montepuez. Elle compte mettre en service la mine au plus tard la fin de l’année.

Louis-Nino Kansounù

