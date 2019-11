Mozambique : Syrah Resources produit son premier graphite sphérique purifié

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Syrah Resources a produit son premier graphite sphérique purifié à partir de son usine de matériaux d’anode de batterie installée aux Etats-Unis. Le graphite sphérique purifié a été produit à partir du graphite naturel provenant de la mine de Balama, au Mozambique.

Pour le DG Shaun Verner, cela constitue un jalon important dans l’exécution de la stratégie de la société visant à développer la première installation de production entièrement intégrée d’anodes en graphite naturel en dehors de la Chine.

« L’échelle, la qualité et le faible coût de production de l’exploitation de graphite de Balama à pleine capacité sont des facteurs clés dans la mise en œuvre de la stratégie de matériaux d’anode de batterie intégrée de Syrah », a déclaré M. Verner.

Syrah Resources est le premier et le plus grand producteur de graphite naturel opérant à l’extérieur de la Chine. La compagnie a produit en 2018 sur sa mine Balama plus de 100 000 tonnes de graphite naturel.

