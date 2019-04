Mozambique : Battery Minerals lève des fonds pour poursuivre le développement de Montepuez

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Battery Minerals a annoncé cette semaine, une levée de fonds de 5 millions de dollars australiens pour faire avancer son projet de graphite de Montepuez, au Mozambique. Elle prévoit d’émettre 204 millions d’actions au prix unitaire de 2,5 c à des investisseurs professionnels et institutionnels.

« Nous sommes dépassés par le soutien obtenu auprès des actionnaires existants et des nouveaux investisseurs. Nous sommes impatients de les récompenser avec l’achèvement du financement et du développement du projet, et finalement le succès à Montepuez.», a déclaré le DG, David Flanagan (photo).

Battery Minerals travaille actuellement pour compléter le financement de la phase 1 du projet, dont le montant s'élève à 42 millions de dollars. La compagnie s'attend à ce que le projet génère un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 300 millions de dollars par an.

