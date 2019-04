Guinée : le gouvernement octroie une licence environnementale pour le projet de graphite Lola

(Agence Ecofin) - Le gouvernement guinéen a octroyé un certificat de conformité environnementale à SRG Graphite pour son projet de graphite Lola. Le certificat est le seul permis environnemental et social requis pour avancer vers la construction de la mine.

« Notre équipe, nos consultants, la communauté locale et le gouvernement ont travaillé ensemble pour produire une évaluation d'impact environnemental et social de grande qualité. Le plan d'action environnemental approuvé, répond aux besoins des communautés locales et respecte l'environnement naturel entourant le projet.», a déclaré David Vilder, chargé de la responsabilité sociale de l’entreprise.

Avec cette licence, la société détient désormais tous les documents requis pour faire une demande de permis d'exploitation minière auprès du ministère des Mines. Elle a déposé sa demande le 1er avril 2019.

Selon une évaluation économique préliminaire publiée en 2018, le développement du projet pourrait générer annuellement plus de 60 millions $, en tenant compte de la volatilité des prix du graphite. La mine pourrait produire annuellement, 50 200 tonnes de concentré de graphite sur une durée de vie de 16 ans.

