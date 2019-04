Tanzanie : le graphite de Lindi Jumbo trouve un premier acheteur en Chine  

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Walkabout Resources a conclu son premier accord de vente contraignant pour la future production de graphite de son projet Lindi Jumbo, en Tanzanie.

Selon les termes de l’accord, elle livrera à la société chinoise Inner Mongolia Qianxin Graphite (IMQG), entre 10 000 et 20 000 tonnes par an de graphite, sur une période de 3 ans.

La livraison commencera une fois que le projet entrera en production. L'accord garantit la vente de jusqu'à 50 % de la production prévue au cours des trois premières années d’opérations du projet Lindi Jumbo.

« C’est une étape importante pour Walkabout. Il est clair que les utilisateurs finaux qui ont reconnu notre produit haut de gamme peuvent maintenant voir un calendrier plus précis de l’entrée en production », a déclaré Trevor Benson, président exécutif de la compagnie.

Selon une étude de faisabilité définitive récemment mise à jour, le projet Lindi devrait générer des revenus de 1,4 milliard $ sur toute sa durée de vie de 24 ans. Il devrait produire, annuellement, 40 000 tonnes de graphite.

Lire aussi :

12/03/2019 - Tanzanie : Walkabout cherche des acheteurs pour le graphite de Lindi