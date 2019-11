Trevor Noah : l’incroyable parcours de celui que l’apartheid considérait comme le fruit d’un crime

(Ecofin Hebdo) - A le voir à la télévision américaine, débitant les blagues à la vitesse d’un TGV de Johannesburg, jouant parfois de la controverse pour égayer son audience, on est loin d’imaginer le long calvaire qu’ont été l’enfance et l’adolescence du sud-africain. Derrière chaque blague réalisée sur cette époque et ses histoires improbables, se cachent des épisodes bien tragiques que l’humoriste a dépassé en les racontant dans ses spectacles. Cette Catharsis l’a conduit à la télévision américaine, sur Netflix et désormais à une nomination pour les prestigieux Grammy Awards.

L’humoriste et présentateur sud-africain Trevor Noah vient d’être nominé aux Grammy Awards dans la catégorie réservées aux meilleures productions humoristiques. Le choix du sud-africain vient ponctuer 5 années de rêve pour un artiste qui a vaincu un cauchemar. En effet, l’humoriste qui a séduit les Américains en seulement quelques années n’a pas toujours vécu dans le fou rire. Il n’aurait tout simplement pas dû vivre selon les lois de son pays. Fils de l’union illégale d’un Suisse et d’une Sud-africaine, Trevor Noah était, avant de devenir l’un des humoristes les plus connus de la planète, « un crime ».

Le fils de Patricia

« C’est la différence entre un père et une mère. En face du danger, une mère se précipiterait pour se mettre entre son fils et le danger. Un père veut bien le sauver, mais il veut aussi vivre ». Cette phrase tirée de « Trevor Noah : Son of Patricia », malgré toute l’hilarité qu’elle suscite dans le fil du spectacle, est aussi symptomatique d’un des plus grands traumatismes de Trevor Noah.

Né le 20 février 1984 à Johannesburg, il est le fils d’une sud-africaine d’ethnie Xhosa nommée Patricia. Son père lui, s’appelle Robert et c’est un Suisse, d’ethnie alémanique. Il n’y aura pas d’histoire d’amour digne de Novelas, encore moins en plein Apartheid. Le mariage et les relations amoureuses entre Noirs et Blancs sont illégales. En plus, les Noirs de Soweto pouvaient ostraciser, dans les cas les moins violents, la mère de Trevor Noah si ils découvraient sa relation avec un Blanc. Comme l’explique l’humoriste dans son autobiographie, il était « un crime ». Sa mère risquait des amendes et une peine de prison de cinq années pour sa naissance.

Pour cette raison, Trevor Noah a vécu, la grande majorité de son enfance et de son adolescence, caché. « Quand j’étais petit, nous avions l’Apartheid en Afrique du Sud. J’ai subi beaucoup de racisme. Ma mère étant noire et mon père étant blanc, leur couple étant illégal, on ne pouvait pas vivre ensemble. Ma mère est l’une des personnes les plus "Gangsta" que vous pourriez rencontrer sur la planète. Le racisme était omniprésent, mais rien ne l’atteignait. Un jour on marchait dans la rue quand un homme de l’autre côté de la rue nous a insultés. J’avais à peu près 5 ans et j’ai demandé à ma mère ce qu’on pouvait faire contre les racistes. Elle m’a répondu : "on leur prend leur racisme et on le mélange avec l’amour de Jésus et on leur renvoie" », se souvient-il.

Un jour, alors qu’il traversait la rue, Trevor Noah se fera traiter de nègre par un américain blanc. Il répondra sans même le prévoir par un grand sourire et un " salut mon frère ". « Ma réponse l’a abasourdi. Il s’est garé et a regardé ses mains comme si elles étaient soudainement devenues noires. Il pensait passer une journée tranquille de raciste. C’était mal me connaitre. Je suis le fils de Patricia ».

Les drames de Soweto

Robert, le père de Trevor finit par partir et abandonner sa famille. Qu’importe, il n’était presque jamais là. Trevor Noah en garde le souvenir de quelqu’un qui était « fermé comme un livre ». En 1992, sa mère Patricia se marie avec un Sud-Africain, noir. De cette union naitront deux autres enfants, avant que Patricia ne divorce en 1996 à cause de la violence de son mari, alcoolique, qui la battait. « Pendant des années, ma mère a demandé de l'aide à la police, mais rien n'a jamais été fait. C'est une histoire trop commune en Afrique du Sud. L'affaire n'était jamais jugée », confie Trevor Noah.

En 2009, l’ex-mari de Patricia réapparait lorsque cette dernière se fiance avec un autre homme en 2009. Jaloux, il se rend chez elle, deux ans plus tard, et lui tire une balle dans la cuisse, puis une autre dans la tête. Miraculeusement, la balle qui touche la tête ressort par les narines de Patricia qui survit contre toute attente. « Vous vous rendez compte. Elle est allée mieux en une semaine. Et vous savez pourquoi c’était génial ? parce que la facture de l’hôpital ne faisait que 24 000 rands (un peu plus de 1630 dollars ; ndlr) », dédramatise son fils dans l’un de ses spectacles.

A cette époque, Trevor Noah se bat pour vivre de sa passion pour la scène. Il a presté, quelques années plus tôt, pour la première fois dans un Comedy Club lors d’une scène libre. A partir de là, il sait qu’il veut vivre de son humour, en faisant rire les gens. Il apparaissait déjà dans quelques feuilletons sud-africains et présentait des émissions sportives à la radio pour payer ses factures. Seulement, tout cela, le Sud-Africain le fait dans le but de réaliser son propre spectacle. A 25 ans, il réalise son premier one-man show à Johannesburg, The Daywalker. Le succès de la scène lui permet d'animer son premier talk-show de fin de soirée, « Tonight With Trevor Noah », diffusé sur M-Net et DsTV. Il a le vent en poupe en Afrique du Sud. Seulement, il quittera la nation arc-en-ciel.

Le beau-père de Trevor Noah sera arrêté en 2012 et condamné à 3 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre.

En 2011, lorsque sa mère se fait tirer dessus, Trevor Noah confronte son beau-père au téléphone. Ce dernier menace alors de le tuer. La star montante de la comédie s’envole alors pour Los Angeles où il rejoint son ami David Meyer, qu’il avait rencontré en Afrique du Sud sur le tournage d’un documentaire. Le beau-père de Trevor Noah sera arrêté en 2012 et condamné à 3 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre.

L’ascension d’une étoile

Aux Etats-Unis, malgré son arrivée peu préparée, Trevor Noah ne tarde pas avant de se faire connaître. En 2012, il apparait dans le célèbre « The Tonight Show », un talk-show diffusé sur la NBC. L’année suivante, il fait son apparition dans le « Late Show with David Letterman », un autre talk-show réputé diffusé sur la CBS. Le sud-africain plait de plus en plus à la télévision américaine.

Quelques mois plus tard, il est le sujet du documentaire « You Laugh But It's True » (vous riez mais c’est vrai; ndlr), qui parle des histoires de son spectacle qui sont en fait des évènements réels de son passé. Il réalise ensuite « Le Raciste », remake d’un de ses spectacles sud-africains. En décembre 2014, Trevor Noah apparait sur le plateau de l’émission « The Daily Show », une des valeurs sures de la télévision américaine. Quelques mois plus tard, la chaîne de télévision cryptée Comedy Central, qui diffuse le talk-show, annonce que Trevor Noah a été choisi pour remplacer l’historique présentateur de l’émission Jon Stewart, sur le départ. Pourtant, le natif de Johannesburg n’est apparu sur l’émission que 3 fois. Des blagues « jugées offensantes » pour les femmes, les juifs et autres communautés, postées par Trevor Noah sur internet, font alors polémique. Croyant en son talent, Comedy Central le soutient et décide de le maintenir à son poste. « Comme de nombreux comédiens, Trevor Noah repousse les frontières, provoque et n’épargne personne ; même pas sa propre personne », communique la chaîne.

Le côté provocateur de Trevor Noah, beaucoup en feront les frais. L’année dernière par exemple, il déclarera que l’équipe de France championne du monde est une équipe africaine parce qu’elle contient de nombreux joueurs noirs. Ces propos, qui prononcés par un Blanc auraient créé un tollé, lui attirent des remontrances partout dans le monde. Finalement, il nuancera ses propos en essayant d’expliquer qu’on pouvait être à la fois Français et Africain, notamment par ses origines.

Ces petites controverses n’empêchent pas la star de la comédie de continuer de gravir les échelons. Son autobiographie « Born a Crime », publiée en 2016, est un Bestseller et sera même adaptée en film. Netflix, le leader mondial du streaming et de la vidéo à la demande ajoute même certains de ses spectacles dans son catalogue. Ce succès n’empêche pas Trevor Noah de se rappeler d’où il vient. Il a notamment créé une fondation pour aider les jeunes orphelins et enfants en difficulté de Johannesburg à obtenir les aptitudes scolaires et sociales nécessaires pour poursuivre leurs rêves.

A l’annonce de sa nomination pour les Grammy Awards 2019, il a remercié sa mère, Patricia, sur les réseaux sociaux. « J’ai été assez béni pour vivre une telle vie. Merci maman ». Effectivement, le « crime » de Patricia donne aujourd’hui le sourire à des millions de personnes à travers le monde.

Servan Ahougnon