Emeutes raciales : les Etats-Unis s’embrasent

(Agence Ecofin) - Voilà plusieurs décennies que les Etats Unis n’avaient pas connu de telles émeutes raciales sur l’ensemble de son territoire. New York, Chicago, Miami, Atlanta, Seattle, Los Angeles… La journée d’hier a été marquée par une nouvelle escalade de violences. Le couvre-feu a été décrété dans 25 grandes villes. Débordés, 9 Etats ont fait appel à la Garde nationale. Les arrestations se mutiplient.

A New-York, des voitures de police ont forcé les barrages humains en renversant plusieurs personnes. Toute la nuit, les affrontements se sont multipliés entre émeutiers et forces de l'ordre. A Indianapolis, trois personnes ont été tuées par balles. A Minneapolis, plusieurs bâtiments ont été incendiés. A Atlanta, le siège de CNN a été vandalisé, de même que le Palais de Justice à Nashville. À Los Angeles, les magasins de luxe de Beverly Hills ont été pillés ou incendiés.

Interrogé par le journal La Dépêche, François Durpaire, historien, spécialiste de l’histoire des Etats-Unis a expliqué le pessimisme qui touche la communauté afro-américaine : « Rendez-vous compte, même un président de couleur n’est pas parvenu à faire bouger les choses ! (…) Les noirs américains, femmes, adolescents ont peur de la police et se demandent sans cesse ce qui peut leur arriver. La victime des policiers de Minneapolis est un gardien d’immeuble, père de famille, qui n’a jamais eu de problème. On se demande bien ce que les policiers lui reprochaient… Il faut donc plus miser sur un changement de mentalité que sur un changement politique.»