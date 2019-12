Ethiopie : Abiy Ahmed classé parmi les 50 personnalités mondiales les plus influentes de la décennie (Financial Times)

(Agence Ecofin) - Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été classé parmi les 50 personnalités les plus influentes du monde dans la catégorie politique, au cours de la dernière décennie. C’est ce qu’a fait ressortir le classement du Financial Times sur les 50 personnalités mondiales les plus influentes de la décennie 2010-2020.

Selon le journal saumon, cette nomination au rang des personnalités influentes de la planète est due aux grandes actions menées par Abiy Ahmed en faveur de la paix, ainsi que les différentes distinctions reçues, notamment celles reçues pour la réforme économique en Ethiopie, et le prix Nobel de la paix 2019 pour son implication dans le processus de paix de l’Erythrée.

Par ailleurs, le premier ministre Ethiopien est le seul africain à figurer dans ce classement mondial. Notons que ce classement repose sur des critères de développements multidimensionnels de politiciens « révolutionnaires » et de dirigeants influents de la banque et de l'industrie.

André Chadrak