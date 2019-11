Maroc : la BAD mobilise 100 millions d’euros en faveur du Fonds d’équipement communal 

(BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT) - Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé, ce jeudi, une ligne de crédit de 100 millions d’euros en faveur du Fonds d’équipement communal (FEC) afin de financer de nouveaux projets d’investissement et d’équipements collectifs au Maroc.

Ces projets portés par les collectivités locales sont destinés à améliorer la qualité des services publics, notamment dans les zones rurales, et à développer de nouvelles activités économiques et industrielles au niveau local.

« Nous sommes heureux de ce premier partenariat avec le FEC. Avec notre appui à l’investissement dans des infrastructures et équipements de dernière génération, cette opération permettra aux collectivités territoriales de renforcer l’attractivité de leurs territoires pour soutenir, plus globalement, la dynamique d’accélération industrielle du Maroc », a déclaré Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour la région Afrique du Nord.

En mobilisant des financements destinés à accompagner le mouvement de décentralisation engagé par le Maroc, cette facilité contribuera à renforcer et à diversifier la capacité de production du pays et à soutenir la croissance dans différents secteurs de l’économie. Dans une perspective plus large, son objectif est de contribuer à améliorer la compétitivité du pays, la création de nouvelles opportunités d’emploi, y compris pour les jeunes et les femmes, ainsi que la génération d’importantes recettes fiscales pour l’État.

« La ligne de crédit favorisera une dynamique de croissance inclusive où les territoires monteront encore plus en capacité pour devenir de véritables pôles de développement et de compétitivité industrielle. Cela bénéficiera localement aux populations et industries », s’est félicitée, pour sa part, la responsable-pays de la Banque pour le Maroc, Leila Farah Mokaddem.

Ce financement est en phase avec les cinq priorités stratégiques de la Banque dénommées « High 5 ». Il répond aux objectifs du Maroc en matière d’appui à l’industrialisation et à l’amélioration de la qualité de vie de sa population. « Nous consolidons, par cette opération, les ressources disponibles pour les collectivités territoriales. Cela veut dire plus de possibilités d’investissement et de création d’emplois à l’échelon local, qui est appelé à devenir une véritable plateforme de développement. », a souligné Stefan Nalletamby, directeur du département du développement du secteur financier à la Banque africaine de développement.

Le Maroc figure parmi les membres fondateurs de la Banque en 1964. Il est un des principaux pays bénéficiaires de l’institution, avec un engagement cumulé de plus de 10 milliards de dollars américains. Ces financements couvrent différents secteurs, dont l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture, le secteur financier ainsi que le développement social.

À propos du FEC

Le Fonds d’équipement communal est un acteur public de référence en matière de financement des collectivités territoriales marocaines. Depuis sa création il y a 60 ans, cet établissement joue un rôle déterminant dans l’accompagnement et la mise en œuvre des programmes de développement territorial. Au-delà du financement, le FEC intervient également dans le renforcement des capacités techniques et financières de ses clients en matière de planification, exécution et de pilotage de leurs projets.