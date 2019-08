Le Rwanda et Africa50 s’unissent pour le projet Kigali Innovation City

(Agence Ecofin) - Le Rwanda Development Board (RDB), l’organe national de facilitation des investissements dans le pays, et le fonds panafricain d’investissement en infrastructures Africa50 ont décidé de créer une coentreprise pour développer, financer, construire et exploiter les composantes commerciales du projet Kigali Innovation City (KIC).

Le 27 août 2019, les deux parties ont signé, à cet effet, un accord de développement conjoint (JDA) qui fait suite à l’engagement pris, en novembre 2018, par la Banque africaine de développement (BAD) via Africa50 – lors du Forum sur l'investissement en Afrique – d’investir 400 millions USD dans la KIC afin de stimuler les écosystèmes d’innovation sur le continent.

KIC est un pôle d'innovation panafricain qui accueillera quatre universités internationales, des entreprises innovantes axées sur l'agriculture, les soins de santé, les services financiers ; sans oublier l'infrastructure de soutien, y compris les espaces commerciaux et résidentiels.

Pour Paula Ingabire, la ministre rwandaise des TIC et de l’Innovation, le projet KIC s'est fixé comme objectifs de créer plus de 50 000 emplois sur toute sa durée, de générer 150 millions USD d'exportations TIC par an et d’attirer plus de 300 millions USD d'investissements directs étrangers.

Clare Akamanzi, la présidente directrice générale de RDB, a affirmé que le partenariat avec Africa50 marque une étape majeure pour le secteur des TIC au Rwanda et un pas en avant vers la mise en place d’une économie numérique fondée sur la connaissance.

« La KIC permettra aux investisseurs de développer des technologies et de prouver de nouveaux concepts au Rwanda », a-t-elle indiqué.

