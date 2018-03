Selon Abebe Aemro Sélassié, « Gabon a fait des progrès considérables dans la mise en œuvre de son Plan de relance économique »

(Agence Ecofin) - Au terme d’une visite du 26 au 28 mars dernier en République gabonaise, le Directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Abebe Aemro Sélassié (photo), a publié une déclaration dans laquelle, il met en exergue les « considérables » progrès réalisés par le Gabon, dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de relance économique (PRE).

Dans sa déclaration, Abebe Aemro Sélassié tient de prime abord, à féliciter et à encourager les autorités de Libreville à poursuivre les efforts de réformes engagées, surtout dans les domaines jugés essentiels pour veiller à ce que le programme reste en bonne voie. Il s’agit notamment d’accroître les recettes fiscales non-pétrolières ; tout comme il a aussi jugé primordial d’opérer des réformes dans les finances publiques, afin de réduire les dépenses non essentielles, d’accroître la transparence des dépenses et de protéger les dépenses sociales.

L’émissaire de Bretton Woods souligne également qu’il est nécessaire de mettre en place, un plan crédible de règlement des arriérés intérieurs et extérieurs. Pour rappel, la première revue du programme du Gabon avec le FMI a été achevée en décembre 2017. Les entretiens concernant la seconde revue débuteront au mois d’avril prochain.

Concluant sa déclaration, Abebe Aemro Sélassié a adressé ses remerciements aux autorités gabonaises notamment, au président de la République, Ali Bongo Ondimba, au Premier ministre, Emmanuel Issoze-Ngondet, ainsi qu’aux ministres d’Etat en charge du Budget, Jean Fidèle Otandault et de l’Économie, Régis Immongault, pour leur hospitalité mais également pour l’occasion qui lui a été donnée d’apprendre davantage sur le programme de réformes du Gabon.

Stéphane Billé