Guinée équatoriale : le président de la Cour Suprême limogé 

(Agence Ecofin) - Le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, a démis de ses fonctions le président de la Cour suprême du pays, Juan Carlos Ondo Angue (photo).

Le décret lu à la télévision d’Etat, la TVGE, ne précise pas les raisons ayant poussé à cette mesure. Mais comme le rappelle l’AFP, le chef de l’Etat ne fait pas mystère de son indignation face à la corruption dans le milieu judiciaire.

« Malheureusement, nous observons que la corruption continue de dominer la justice. Les juges ne respectent pas le droit ni la loi. Ils fomentent l’insécurité juridique qui chasse le capital étranger, ils appliquent des sanctions non prévues par la loi pour leur profit personnel et ils perçoivent des honoraires et taxes extraordinaires fabriqués pour extorquer les administrés.», avait notamment déclaré le président à l’occasion de la rentrée judiciaire le 15 janvier.

C’est l’ancien procureur général, David Nguema Ndong, qui officiera désormais comme président de la Cour suprême.