Le Sénégal organise un atelier sur la gouvernance foncière locale, les 27 et 28 mars prochains

(Agence Ecofin) - Le comité de pilotage sur les Directives Volontaires et la Gouvernance Foncière au Sénégal (COPIL/DVGF), co-présidé par le Ministère sénégalais de l’agriculture et de l’équipement rural et le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), organise, en collaboration avec l’Initiative Prospective agricole et rurale (IPAR) et le Programme des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le quatrième atelier national de la Plateforme nationale sur la gouvernance foncière au Sénégal.

Les assises se dérouleront à Dakar, les 27 et 28 mars prochains.

Placé sous le thème : « Des pratiques locales aux politiques publiques: retour d'évidences et d’expériences de gouvernance foncière locale », l’atelier a pour objectif de permettre « un partage des connaissances produites par les membres du COPIL du projet, le renforcement de la diffusion et de l’opérationnalisation des Directives volontaires au Sénégal, appuyé par la Coopération italienne. Il s’agira également de réfléchir sur les perspectives de renforcement du COPIL, avec l’appui de l’International Land Coalition (ILC) et d’autres partenaires », précise le Directeur exécutif de l’IPAR, Dr Cheikh Oumar BA (photo), dans un courrier parvenu à l’Agence Ecofin.

Les travaux sont placés sous la présidence du ministre sénégalais de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Dr. Papa Abdoulaye SECK.