Ali Bongo accueilli chaleureusement à Libreville par des milliers de Gabonais

(Agence Ecofin) - Le communiqué lu par le porte-parole de la présidence de la République Ike Ngouoni, 24 heures plus tôt, sur le retour au Gabon du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, a précédé son retour heureux à l’aéroport international Léon Mba de Libreville ce 23 mars en début d’après-midi.

«Le président de la République Ali Bongo Ondimba, quittera le Maroc pour rentrer au Gabon ce samedi 23 mars. Le chef de l’État se réjouit de retourner parmi ses compatriotes », avait indiqué dans son message télévisé le porte-parole du palais de bord de mer.

En début d’après-midi, le président de la République, est descendu d’avion plus en forme que les précédentes fois, une canne à la main. Après avoir reçu les honneurs militaires, Ali Bongo Ondimba a tu les polémiques à son sujet en s’adressant à la presse.

«Je suis heureux d’être de retour parmi les Gabonaises et les Gabonais. J’éprouve une grande émotion. Je rentre avec une volonté et une énergie décuplées de poursuivre ma mission au service de notre pays et de notre peuple », a-t-il déclaré.

A sa sortie de l’aéroport, il a été acclamé par plusieurs milliers de personnes qui l’ont accompagné jusqu’à sa résidence.