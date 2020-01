BlackRock met en place un fonds climat de 500 millions $ dont 25 % destinés à l’Afrique

(Agence Ecofin) - BlackRock, le premier gestionnaire de fonds au monde ambitionne avec certains de ses partenaires, de lever 500 millions $ pour un fonds de capitaux privés qui investira dans la modernisation des infrastructures liées au changement climatique dans les marchés émergents.

Ce fonds sera mis en place avec l’appui de la France et de l’Allemagne, des pays engagés à lui octroyer 30 millions $. Il bénéficie également de l’appui des fondations caritatives Hewlett et Grantham qui s’y sont engagées à hauteur de 10 millions et 7,5 millions $ respectivement.

Les premiers 100 millions $ alloués par ce groupe iront au profit du Climate Finance Partnership (CFP). Ces fonds serviront de première tranche visant à apurer les éventuels déficits de l’organisation et de filet de sécurité pour les autres investisseurs auprès desquels seront levés les 400 millions $ supplémentaires.

Ces fonds seront injectés par le CFP dans des projets d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique, de stockage énergétique et de transport électrique. Au moins 25 % de ces investissements seront destinés à l’Afrique et le solde sera réparti entre l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud.

Gwladys Johnson Akinocho

