Madagascar : les employés de l’aéroport de Toamasina formés par DHL pour faire face aux catastrophes naturelles

(Agence Ecofin) - A Madagascar, les employés de l’aéroport international de Toamasina suivent un programme de renforcement de leurs capacités à faire face aux catastrophes naturelles et à l’afflux soudain des secours, le cas échéant.

Cette formation de 4 jours est donnée par le groupe allemand Deutsche Post DHL, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Bureau des Nations unies pour la Coordination des affaires humanitaires et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes.

« Les mesures de préparation aux catastrophes doivent améliorer la capacité des aéroports à gérer l’aide humanitaire d’urgence, même dans les scénarios de pire chaos. Ce n’est que de cette façon que les travailleurs humanitaires pourront correctement faire leur travail et que le pays pourra sauver autant de vies que possible et permettre à l’aviation d’atteindre les objectifs d’humanité et de développement durable», a affirmé Marie Imond, la représentante du PNUD à Madagascar.

Le groupe DHL a déjà donné ce type de formation à 1 200 personnes dans des aéroports répartis à travers 25 pays dans le monde.

Gwladys Johnson Akinocho