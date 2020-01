Le PNUE lance un Fonds mondial pour l’adaptation basé sur les écosystèmes

(Agence Ecofin) - Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) lancent conjointement le Fonds global pour l’adaptation basée sur l’écosystème.

Ce fonds a pour objectif de fournir des mécanismes de support rapides en investissant dans les approches innovatrices en faveur de l’adaptation de l’écosystème au changement climatique. Il bénéficie déjà d’un appui financier de 20 millions € octroyé par le ministère allemand de l’Environnement.

L’adaptation basée sur l’écosystème regroupe les approches intégrant la gestion des écosystèmes afin de réduire la vulnérabilité des communautés humaines aux divers changements en cours. Elle inclut des activités telles que la restauration des mangroves et la protection des coraux, qui permettent de protéger les zones côtières contre la montée du niveau des mers et océans.

D’autres actions telles que la plantation et la restauration des végétations préviennent l’érosion et les glissements de terrain en cas de pluies intenses.

« La nature offre souvent les meilleures solutions pour l’action climatique et l’adaptation au changement climatique. Outre l’action climatique et de la conservation de la nature, de tels projets apportent souvent un bénéfice social. Ils aident en effet les personnes les plus vulnérables dans les pays en développement en particulier à s’adapter au changement climatique », a affirmé Svenja Schulze (photo), la ministre allemande de l’Environnement.

Le nouvel engagement de ce ministère porte à 60 millions €, son appui à l’adaptation basée sur les écosystèmes.

Gwladys Johnson Akinocho

