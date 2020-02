Niger : l’AFD et l’UE débloquent 8,5 millions d’euros pour la préservation de la réserve naturelle Termit et Tin Toumma

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) et l’Agence française de développement (AFD) ont octroyé la somme de 8,5 millions d’euros (5,5 milliards FCFA) pour le projet de préservation de la réserve naturelle nationale de Termit et Tin-Toumma (RNNTT), la plus grande réserve naturelle du Niger. Cette enveloppe financière est constituée de 4 millions d'euros de l’UE et 4,5 millions d'euros de l’AFD.

Ce projet a pour but de protéger les ressources faunistiques et végétales menacées d'extinction dont regorge cette vaste étendue. Les travaux pour sa préservation ont été lancés il y a quelques semaines par les autorités nigériennes en présence de l’AFD, l’UE et l’ambassade de France.

Située dans le nord-est du Niger, la réserve naturelle nationale de Termit et Tin-Toumma s’étend sur une superficie de 97 000 km². Elle a été créée en 2012. Elle est aujourd’hui gérée par l’ONG française Noé, qui a signé en 2018 avec les autorités nigériennes, une convention de « délégation de gestion » pour une période de 20 ans.