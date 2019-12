Cameroun : la France apportera un soutien technique au processus de décentralisation (Le Drian)

(Agence Ecofin) - Jean-Yves Le Drian (photo), le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a été interpellé, le 17 décembre dernier à Paris, par l’Assemblée nationale française, sur la situation politique du Cameroun et la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun.

« La France est préoccupée de la situation au Cameroun. Elle ne se contente pas de faire du déclaratif, y compris au Conseil de sécurité, mais la France se rend sur place. Comme vous le savez, à la demande du président de la République, je me suis rendu au Cameroun il y a un mois […] A cette occasion, j’ai pu rencontrer le président Biya pour faire valoir nos préoccupations que vous citez », a déclaré le membre du gouvernement.

Et M. Le Drian d’ajouter : « Mais, parallèlement à cela, ces entretiens, je crois, ont permis d’avancer sur la situation des provinces Nord-ouest et Sud-ouest du Cameroun, dites provinces anglophones, parce que le président du Cameroun s’est engagé sur la voie de la décentralisation, parce qu’il s’est engagé sur le fait que ces deux régions bénéficieront d’un statut spécial au terme du processus législatif, et parce qu’il y a eu, à l’initiative des autorités, ce qu’ils ont appelé un grand dialogue national qui s’est tenu à Yaoundé à la fin du mois de septembre. Cela est d’autant plus juste que, en ce moment même, monsieur le député, se déroule le processus législatif sur la décentralisation, à laquelle la France apportera un soutien technique ».

De fait, le parlement camerounais examine, depuis le 13 décembre dernier, un projet de loi portant sur la décentralisation. Ce projet de loi consacre un statut spécial pour les régions anglophones du Cameroun en crise depuis octobre 2016. Il met en place un régime juridique particulier qui confère à ces régions des compétences découlant de leur spécificité. Celles-ci portent sur la participation à l’élaboration des politiques publiques nationales relatives au sous-système éducatif anglophone et à l’administration de la Justice, conformément au sous-système de la « Common Law » (système judiciaire hérité de la Grande-Bretagne), la création des missions régionales et de développement de la chefferie traditionnelle.

Par ailleurs, l’article 246 dudit projet de loi prévoit désormais l’élection des délégués du gouvernement auprès des communautés urbaines, en lieu et place des nominations présidentielles.

Sylvain Andzongo