Le Parti démocratique gabonais, au pouvoir, veut s’inspirer de l'expérience du Parti communiste chinois

(Agence Ecofin) - Dans un entretien accordé à l’agence de presse Xinhua, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG) au pouvoir, Eric Dodo Bounguendza (photo), a estimé que le Gabon avait besoin de l'expérience du Parti communiste chinois (PCC) pour accélérer son développement.

Il a appuyé ses propos par les solides liens d’amitié qui unissent les deux pays. Il a également mis en exergue, les échanges souvent interactifs entre les autorités des deux partis. Prenant le cas de son déplacement, le mois dernier à Beijing pour une réunion de dialogue de haut niveau de plusieurs partis politiques du monde, Eric Dodo Bounguendza a indiqué que les grands axes de la coopération sino-gabonaise pour les cinq prochaines années ont été esquissés avec ses collègues chinois.

« J'ai insisté lors de nos rencontres avec nos homologues du PCC sur l'accent particulier que nous devons mettre à partir de cette année, notamment pour les cinq années à venir, sur la coopération au niveau de la formation des militants, parce que j'ai découvert des modules liés au renforcement des capacités des militants de base dans les écoles des cadres et d'administration du PCC »., a-t-il indiqué.

Pour lui, « les échanges que le Gabon et la Chine pourraient avoir dans ce domaine seraient profitables, si jamais des experts chinois pouvaient venir au Gabon dispenser un certain nombre des modules et que le Gabon puisse aussi envoyer régulièrement des militants du PDG pour recevoir quelques expertises et politiques dans les écoles des cadres et d'administration de PCC ».

« Nous avons fortement besoin d'une expérience enrichissante », a-t-il poursuivi en notant le style de travail et de fonctionnement du Parti communiste chinois.

A en croire M. Bounguendza, après plus de plus de 30 ans de partenariat entre le PCC et le PDG, la Chine a fortement accompagné le Gabon dans le domaine des infrastructures, tant routières que sportives ou encore dans le domaine de la santé.

Selon lui, « il serait mieux de penser à un élargissement de cet avantage dans d'autres provinces, dans le domaine du sport également et surtout dans le domaine de diversification de notre économie pour pouvoir accompagner notre pays sur la voie du développement amorcé par ce pays frère et ami qui sert aujourd'hui d'exemple dans la coopération Sud-Sud à travers le monde entier », a-t-il conclu.

Stéphane Billé