Un webinaire africain sur la finance inclusive, le Covid-19 et la relance de l’économie, du 26 au 28 mai

(Agence Ecofin) - Des personnalités économiques de premier plan, du continent surtout, experts mondiaux et acteurs de la finance inclusive se réuniront du 26 au 28 mai prochain, à la faveur d’un atelier virtuel consacré à la finance inclusive et le Covid-19, nous apprend République Togolaise.

Ce webinaire est organisé par le thinktank Team RM, une plateforme réflexive internationale promue par la Conseillère spéciale du président togolais, et experte en projets de développement, Reckya Madougou (photo), en partenariat avec des institutions financières de renom tels que le groupe Ecobank ou la Confédération des Institutions Financières d'Afriquede l'Ouest (CIF).

L’ambition, selon les organisateurs, est de « formuler des solutions immédiates et ciblées pour sauver le tissu socio-économique des états africains caractérisé par 89% des emplois dans l’informel, 70% dans le monde agricole et 90% des unités commerciales que sont des micro, petites et moyennes entreprises/industries ».

Sont ainsi prévues, entre autres, des séances de réflexion sur l’impact de Covid-19 sur les micro, PME/PMI et les populations vulnérables, les difficultés auxquelles font face les SFD et les moyens de les renforcer, le rôle des institutions bancaires dans cette crise et les financements innovants à mettre en place.

Parmi les personnalités annoncées, figurent les anciens premiers ministres Lionel Zinsou (Bénin) et Laurent Lamothe (Haiti).

Les participants espèrent produire à la fin du séminaire, une feuille de route avec des actions concrètes pour répondre efficacement à la pandémie en termes de relance afin de juguler la récession.