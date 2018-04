Les experts internationaux à la recherche des solutions pour la protection des droits des peuples autochtones

(Agence Ecofin) - Du 16 au 27 avril 2018, New York servira de cadre aux travaux de la 17ème session de l’Instance permanente internationale qui œuvre pour la promotion des droits de ces peuples autochtones.

Placée sur le thème : « Droits collectifs des peuples autochtones sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources», cette rencontre s’inscrit dans la logique de la mise sur pied des règles et mesures efficaces, capables de défendre et promouvoir les droits collectifs des peuples autochtones.

En effet, cette session fait suite au constat selon lequel, l’application des lois régissant les questions des peuples autochtones, est souvent insuffisante, voire inexistante, mettant en danger leur avenir et leur vie sur terre.

Pour la responsable de l'instance permanente, Mariam Wallet Aboubakrine (photo), «il est nécessaire de porter une attention particulière sur leurs droits et comprendre leur importance pour les communautés auxquelles elles appartiennent ». D’autant plus que les terres et les ressources des communautés autochtones sont en voie de dégradation à cause des activités humaines ou des changements climatiques.

« Nous ne pouvons plus parler de terres autochtones comme si elles étaient comme les autres terres.», a-t-elle ajouté, avant de signifier que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de créer un nouvel espace pour les auditions interactives sur ces questions, afin d'éliminer les obstacles qui freinent la participation des peuples autochtones aux travaux de cette organisation.

En sa qualité de premier membre d’une communauté autochtone à être élu président d’un Etat, Evo Morales Ayma a souligné que cette lutte ne peut se limiter aux peuples autochtones mais doit aussi prendre en compte tous les peuples. « Lorsqu’on ne se soumet pas au joug colonial, il est possible de faire avancer les choses. Il nous faut une action commune.», a-t-il martelé.

L’instance permanente internationale qui œuvre pour la promotion des droits de ces peuples autochtones, a été créée en juillet 2000, après deux décennies de négociations. Elle est composée de 16 experts indépendants. Son objectif principal est de sensibiliser la communauté internationale à la situation des peuples autochtones qui représentent environ 370 millions de personnes vivant dans environ 90 pays, et constituent 5 000 cultures différentes qui parlent 7000 langues de la planète.

Stéphane Billé