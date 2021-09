100 millions de dollars alloués à African Parks pour préserver la biodiversité en Afrique

(Agence Ecofin) - La Walton Family Foundation s’est engagée à financer African Parks, l’administrateur de 19 parcs nationaux africains, à hauteur de 100 millions de dollars sur les 5 prochaines années. Cette dotation vise à soutenir les efforts de préservation de la faune et des espaces naturels dans les plusieurs pays.

African Parks va recevoir 100 millions USD en dotation de la part de la Fondation Walton, pour soutenir ses efforts de préservation de la faune et des espaces sauvages du continent. L’annonce effectuée mardi, fait état de 75 millions comme fonds de soutien aux actions de conservation, et 25 millions pour financer le fonctionnement des 19 parcs administrés par l’ONG, au Zimbabwe, au Rwanda, au Mozambique, au Malawi, au Bénin et en Angola, entre autres.

We are honoured to announce that the Rob & Melani Walton Foundation (@RMWF) has made a transformational gift of $100M to African Parks, to preserve 30M hectares of biodiversity & bolster sustainability in Africa. Read More: https://t.co/Yt4UDqBMi0 pic.twitter.com/iY2dXKOYhQ — African Parks (@AfricanParks) September 14, 2021

Le DG Peter Fearnhead a également affirmé qu’« une partie des fonds sera utilisée pour des subventions de contrepartie sur cinq ans, en conjonction avec le Legacy Landscapes Fund pour les parc nationaux d’Iona en Angola et d’Odzala-Kokoua au Congo. De quoi mobiliser 10 millions de dollars supplémentaires pour chaque parc au cours des dix années suivantes ».

African Parks s’est vu déléguer par divers gouvernements la gestion de ces espaces naturels, avec pour mission d’assurer une symbiose entre faune, flore et communautés rurales.

L’objectif est de préserver durablement la biodiversité tout en boostant le développement humain et économique dans les régions concernées, notamment par l’éducation, la santé et la création d’emplois. Plus de 90% des employés permanents de l’ONG sont ainsi des locaux.

« Des avancées notables au Parc W Bénin » (Peter Fearnhead Pdg African Parks)



Le Parc national W-Bénin a reçu les 27 et 28 Mai 2021 la visite du Président Directeur Général d'African Parks, Monsieur Peter Fearnhead. Cette visite s'inscrit dans le cadre … https://t.co/4teryOl57D — Rudiger Roger (@RudigerRoger) May 30, 2021

Pour Robson Walton, « les impacts de la crise climatique sont indéniables, et nous devons agir rapidement et avec audace pour protéger les communautés afin que les gens et la nature puissent prospérer ensemble. » La subvention devrait aider African Parks à atteindre son objectif de gestion de plus de 30 millions d’hectares d’espaces protégés en Afrique à l’horizon 2030.

Pour rappel, l’ONG avait récemment bénéficié d’un financement de 108 millions USD échelonné sur 5 ans, cette fois de la part de la Fondation Wyss.

Feriol Bewa