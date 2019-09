Côte d’Ivoire : des actualisations bientôt apportées à la loi sur l’environnement pour plus d’efficacité

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le ministère de l’Environnement s’attelle à actualiser le Code de l’environnement afin de le rendre plus adapté aux conditions actuelles.

« Il paraît nécessaire et indispensable pour mon département, face aux nouveaux enjeux de l’environnement qui ont trait aux questions de développement durable et aux effets du changement climatique, de procéder à la révision du Code de l’environnement qui date de plus de deux décennies », a affirmé Joseph Séka Séka (photo), le ministre de l’Environnement.

Une quarantaine de personnes réunies sous l’initiative de l’Agence nationale de l’environnement et du développement durable et de la Banque mondiale ont entamé, il y a quelques jours, les travaux visant à conformer cet instrument aux exigences actuelles. Un comité de pilotage, une coordination générale et un comité scientifique ont été mis en place afin de mener à bien ces travaux d’actualisation de la loi.

Gwladys Johnson Akinocho

