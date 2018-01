En Côte d’Ivoire, 96% des terres restent à être immatriculés par l’Etat, selon Gisèle Dutheuil

(Agence Ecofin) - Au cours d’un séminaire de formation qu’elle a co-animé, le 11 janvier 2018, à Abidjan, au siège de la Fondation Friedrich Nauman pour la Liberté, la Directrice de Audace Institut Afrique, Gisèle Dutheuil (photo), a indiqué que l’Etat ivoirien doit encore immatriculer 96% des domaines fonciers du pays.

Ce séminaire placé sous le thème « comment réinventer le foncier en Côte d’Ivoire ? », s’inscrivait dans le cadre du Program for young politicians in Africa (PYPA), un creuset d’échanges et de formation des jeunes sur des sujets clés du débat politique et social de leur pays.

Ensemble avec la juriste Boussou Nancy-Ellen, et le sociologue en charge des questions foncières à la Fondation Friedrich Nauman, Sosthène Koffi, la Directrice de Audace Institut Afrique a rappelé que l’une des sources des conflits fonciers en Côte d’Ivoire, est le très faible taux d’immatriculation du foncier ivoirien. Elle a d’ailleurs proposé qu’une valeur juridique soit attribuée au certificat foncier, de sorte qu’il confère un droit de propriété.

Les conflits fonciers sont récurrents en Côte d’Ivoire où une grande partie des transactions dans le domaine, est encore régie par le droit coutumier. En l’existence d’un cadre juridique plus récent relatif au foncier, les litiges naissent de l’opposition entre les deux régimes, coutumier et moderne.

Ce qui renforce la nécessité, selon Boussou Nancy-Ellen, que les jeunes « soient informés et se forment sur le volet coutumier et moderne [et qu’ils soient représentés] dans les comités villageois de gestion. »