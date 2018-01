Egypte: Abdel Fattah al-Sissi discute avec son ministre des télécoms de la stratégie du secteur des TIC, jusqu’en 2025

(Agence Ecofin) - Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi (photo), a reçu en audience le ministre des Communications et des technologies de l’information, Yasser ElKady, le 14 janvier 2018. Au cours de la rencontre à laquelle a également pris part Mohamed Erfan, le président de l’Autorité du contrôle administratif (ACA), les échanges ont porté sur la stratégie du secteur des TIC, jusqu'en 2025. Le Chef de l’Etat a exprimé sa détermination à voir le secteur des TIC, devenir l'un des principaux piliers du développement économique et social du pays.

Pour permettre au secteur des TIC d’atteindre les ambitions qui sont placées en lui, Yasser ElKady a expliqué que la stratégie de développement jusqu’en 2025, se concentrera sur un certain nombre d'objectifs, notamment l'augmentation de la contribution du secteur des TIC au PIB, de 3,5% à 8%, et l'augmentation des exportations technologiques de 3,25 milliards à 20 milliards de dollars. La stratégie s'efforcera également de promouvoir les industries technologiques, à travers la création de 10 usines d'électronique, l’hébergement de cinq grands Data Center mondiaux et l’établissement de 10 parcs technologiques, en plus de l’édification de la Cité du savoir dans la nouvelle capitale administrative. Le gouvernement égyptien attend du secteur des TIC, la création de près de 4,5 millions d'emplois directs et indirects.

Pour ce qui est de l'efficacité des services fournis aux citoyens, le ministre des télécoms a indiqué que la stratégie du secteur des TIC jusqu’en 2025, prévoit le déploiement de plus de 400 centres technologiques intégrés à l'échelle nationale, parallèlement à la transition vers la société numérique et la mise en place d’un système d'inclusion financière pour couvrir tous les secteurs de la société.